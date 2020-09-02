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В Харькове вспышку коронавируса зафиксировали в психбольнице

2 сентября, 16:06

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Большинство зараженных в больнице - пациенты

В Харькове, где медики прогнозируют рост числа зараженных коронавирусной инфекцией, обнаружили новую вспышку COVID-19. 21 инфицированного нашли в областной психиатрической больнице №3.

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Большинство заболевших в медучреждении, как сообщила директор областного лабцентра Любовь Махота, оказались его пациентами.

"Мы имеем за минувшие сутки вспышку в областной психиатрической больнице №3. Заболели 20 человек, 5 из которых – это медицинские работники", – рассказала Махота, сообщает "Суспильне".

Всего же в больнице подтвердили 21 случай COVID-19 – первым заболел врач.

"Эти 20 обнаружились по контакту. Прошло 14 дней, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения, обследовали контактных. Их обследовали и обнаружили. Они в легком состоянии", – добавила медик.

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Что касается первого заболевшего в больнице врача, то по факту его заражения сейчас проводят эпидрасследование.

"Еще продолжаются эпидрасследование, но есть такие версии, что с отдыха, после отпуска", – добавила Махота.

Отметим, что Харьковская область снова бьет рекорды по коронавирусу. За последние сутки, 1 сентября, в регионе опасную болезнь диагностировали у 302 жителей области.

Также мы писали, что в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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