В Харькове встретили эвакуированных из Китая: появились новые фото и видео

В Украину прибыли 72 пассажира и 22 человека из экипажа и сопровождающих

В Харькове после встречи эвакуированных из Китая появились подробности о процедуре проверки приехавших.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, на борту самолета прибыли 72 пассажира и еще 22 человека – экипаж и сопровождающий медицинский персонал.

"Среди пассажиров, которые будут направлены на обсервацию (карантин. – Ред.) – 45 граждан Украины и 27 иностранцев (граждан Аргентины, Эквадора, Доминиканской Республики, Сальвадора, Коста-Рики, Черногории, Панамы и Израиля)", – заявили стражи границы.

Ранее мы сообщали о том, что на взлетную полосу к трапу лайнера прибыли врачи в специальных "скафандрах", а также автобусы, которые доставят людей в Новые Санжары.

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"У трапа самолета инспекторы пограничного контроля провели идентификацию людей и проставили отметки в паспортные документы иностранцев. Пограничный контроль проводился в защитном снаряжении с соблюдением всех норм и правил санитарно-эпидемиологической безопасности в соответствии с Международными медико-санитарными правилами в отделенной зоне аэродрома", – подчеркнули в ГПСУ.

Отдельно в ГПСУ подчеркнули, что в аэропорту "Борисполь", где лайнер приземлялся на дозаправку, пограничники также были готовы провести процедуру пограничного контроля.

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Между тем в аэропорту Харькова не наблюдается никакой паники – люди спокойно проходят регистрацию и встречают прибывающих.

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В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета в Ухань он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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