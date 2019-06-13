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В Харькове вынесли приговор братьям, убившим таксиста за 250 гривен

13 июня, 16:22

Суд признал парней виновными в убийстве, несмотря на их отговорки

Фото: Pixabay

В Харькове суд вынес приговор двоюродным братьям, которые убили таксиста с целью наживы – их "добычей" стали 250 гривен, планшет, колонка и портмоне с документами.

Как говорится в Едином реестре судебных решений, преступление было совершено в ночь на 14 января уроженцами Днепропетровской области: возле Южного вокзала мужчины сели в такси и попросили довезти их до общежития Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Прибыв на место назначения, один из злоумышленников нанес водителю Daewoo Nexia серию ударов ножом в голову, шею и туловище. От полученных травм водитель умер на месте.

Убедившись в том, что таксист мертв, братья забрали ценные вещи, которые нашли в машине, труп выбросили в овраг, а машину затолкали за общежитие. Позже похищенное имущество один из братьев продал знакомому в Павлограде.

Во время разбирательства обвиняемые не признали своей вины. Как рассказал студент ХНАДУ, он похитил планшет и покинул машину. Его брат, в свою очередь, заявил, что таксист заметил пропажу техники, заблокировал двери и напал на него, а свои действия он называл самозащитой.

Суд признал обоих фигурантов виновным. Младший из них был приговорен к 14 годам лишения свободы, а старший получил на девять месяцев больше. Кроме того, у обоих убийц будет конфисковано имущество, а также им предстоит выплатить более 220 тысяч гривен за экспертизы.

Напомним, ранее киевская полиция задержала мужчину, подозреваемого в жестоком убийстве таксиста и сожжении его тела. Им оказался гражданин Беларуси, 1990 года рождения, которого на родине разыскивали за мошенничество. 

Также мы сообщали о том, что не так давно в Харькове полицейские задержали мужчину, который избил таксиста и пытался украсть его автомобиль. А в пригороде Херсона мужчина с деревянной палкой напал на таксиста и ограбил его.

Новости "Сегодня" писали и об убийстве четы фермеров в Николаевской области:


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Тег Харьков, убийство, такси, приговор, таксист

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Сегодня

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