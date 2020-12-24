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В Харькове вынесли приговор террористу, захватившему отделение "Укрпочты"

24 декабря, 13:06

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Безуха признали виновным в захвате людей и изготовлении наркотиков

В Харькове террориста, который три года назад захватил людей в отделении "Укрпочты", приговорили к 10 годам за решеткой. Кроме захвата заложников, Владимира Безуха осудили еще и за изготовление наркотиков.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Как известно, Безух пришел в "Укрпочту" с якобы самодельной взрывчаткой. Он закрылся внутри с посетителями, но за пять часов не выдвинул никаких требований.

Видео: Сегодня

Обезвредить злоумышленника спецназовцам помогли сами заложники: они отвлекли его и ударили по голове. На судебных заседаниях мать Владимира объясняла – сын всегда стремился к славе. Мужчина баллотировался в мэры Харькова, участвовал в телепередачах как экстрасенс.

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Кроме захвата заложников три года назад, Безуха осудили еще и за изготовление наркотиков. Приговор 43-летний осужденный планирует обжаловать.

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Напомним, 30 декабря 2017 года Владимир Безух захватил отделение "Укрпочты" возле станции метро "Киевская" в Харькове. В заложниках в отделении "Укрпочты" находились девять взрослых и двое детей. Позже преступник отпустил, по официальным данным, пять человек – троих женщин и двух детей.

Во время рассмотрения дела захватчик частично признал свою вину. Он сказал, что виновен в захвате заложников, но отрицал то, что хранит наркотики.

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Харьков заложники приговор Укрпочта террористы захват заложников
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