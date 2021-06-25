В Харькове выпустили на свободу мужчину, который пытался задушить девочку на улице – видео

Девочка смогла оттолкнуть мужчину и бросилась бежать – к счастью, их увидела прохожая и нападающий остановился

Харьковчанин, который едва не задушил 10-летнюю девочку, уже свободно гуляет по улицам. Его отпустили сегодня, 25 июня.

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Об этом сообщают новости "Сегодня".

Нападение случилось, когда две подружки ждали, пока родители впустят их к подъезду. Вдруг к девочке подбежал мужчина и схватил за шею. Подруга пострадавшей сразу начала кричать, но нападающего это не остановило – он крепко держал Настю за шею.

"Не было выхода, я не смогла отвернуться от него, он просто схватил меня обеими руками, опрокинул на лавочку и начал душить. У меня здесь следы остались", – сказала Анастасия Иванчук.

Из последних сил Настя оттолкнула нападающего и бросилась наутек. Незнакомец – за ней. Только у соседнего дома преследователь остановился – его напугала женщина, которая случайно увидела напуганных девушек. Дети позвонили родителям, а те – в полицию.

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Следователям мужчина сказал, что перепутал девочек со своей сестрой. Подружка подтвердила – он действительно спрашивал о ней.

Подозреваемый – 37-летний местный житель, безработный. Имеет судимость за кражу. А прямо сейчас еще одно дело на рассмотрении – за надругательство над могилой.

Нападение на ребенка квалифицировали как хулиганство. Но после результатов экспертиз могут статью изменить. Пока достоверно неизвестно, в каком состоянии был мужчина, когда душил девочку.

"Уже когда отпускали, я считаю, что он протрезвел и пошел в адекватном состоянии домой", – сказала пресс-секретарь полиции Марина Романюк.

Идти ему некуда – сказал копам, что бездомный. До недавнего времени Сергей жил с сестрой и ее взрослыми детьми. Но два месяца назад они продали жилье и съехали. Так что сейчас неизвестно, где может находиться подозреваемый.

Напомним, в Киеве мужчина набросился на парня из-за окрашенных белых волос и одежды розового цвета и жестоко избил.

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Кроме того, в Слобожанском Днепропетровской области местный житель избил девятилетнего мальчика на детской площадке. Дело уже направили на рассмотрение в суд.