В Харькове выявлен студент, разрушивший монумент в честь независимости Украины
Ему грозит до 3 лет лишения свободы
Харьковская местная прокуратура №1 объявила о подозрении студенту одного из харьковских вузов, который подозревается в причастности к повреждению монумента в честь провозглашения независимости Украины.
Каменный знак был установлен на входе в городской сад имени Шевченко. Его осколки обнаружили утром 6 мая.
По данным следствия, накануне студент-пятикурсник отдыхал с друзьями на территории сада Шевченко, компания употребляла алкоголь.
Затем 21-летний парень начал расшатывать плиту с надписью "В честь самоопределения украинской нации". Памятный знак упал и раскололся на две части.
Памятник был восстановлен 8 мая.
Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает Kharkiv today. Студенту инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 298, ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное незаконное повреждение объекта культурного наследия и хулиганство").
За разрушение монумента подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.
Как сообщалось, в Винницкой области подросток разрушил 60 памятников и крестов на кладбище.
Также мы сообщали, что в Харькове активисты вернули на памятник Воину-освободителю флаг Украины, который накануне во время грозы срезала молния.
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