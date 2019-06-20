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В Харькове выявлен студент, разрушивший монумент в честь независимости Украины

20 июня, 14:16

Ему грозит до 3 лет лишения свободы

Восстановленный монумент в честь провозглашения независимости Украины. Фото: Kharkiv today
Восстановленный монумент в честь провозглашения независимости Украины. Фото: Kharkiv today.

Харьковская местная прокуратура №1 объявила о подозрении студенту одного из харьковских вузов, который подозревается в причастности к повреждению монумента в честь провозглашения независимости Украины.

Каменный знак был установлен на входе в городской сад имени Шевченко. Его осколки обнаружили утром 6 мая.

По данным следствия, накануне студент-пятикурсник отдыхал с друзьями на территории сада Шевченко, компания употребляла алкоголь.

Затем 21-летний парень начал расшатывать плиту с надписью "В честь самоопределения украинской нации". Памятный знак упал и раскололся на две части.

Памятник был восстановлен 8 мая.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, сообщает Kharkiv today. Студенту инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 298, ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное незаконное повреждение объекта культурного наследия и хулиганство").

За разрушение монумента подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы.


Как сообщалось, в Винницкой области подросток разрушил 60 памятников и крестов на кладбище.

Также мы сообщали, что в Харькове активисты вернули на памятник Воину-освободителю флаг Украины, который накануне во время грозы срезала молния.

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Тег Харьков, студент, памятник, вандализм, Независимость Украины

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