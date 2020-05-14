В Харькове взорвали банкомат: 200-гривенные купюры разлетелись по улице (фото и видео)

Взрыв прогремел в Слободском районе города около 4:30 утра

В Харькове ранним утром 14 мая произошел подрыв банкомата, расположенного на первом этаже жилого дома по улице Киргизской, на фасаде продуктового магазина.

Как заявили в областном управлении Нацполиции, сообщение о взрыве в Слободском районе города стражи порядка получили около 04:30.

"Установлено, что взрыв произошел в банкомате, расположенном в мини-маркете по улице Киргизской. Рядом были разбросаны кассеты и деньги номиналом 200 гривен", - говорится в сообщении.

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В результате происшествия люди не пострадали, сумму похищенного устанавливают полицейские и работники банка.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "умышленное уничтожение или повреждение имущества". Копы выясняют обстоятельства происшествия.

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Напомним, это уже не первый случай "взрывного" ограбления банкоматов в Харькове: 10 апреля двое мужчин взорвали вмонтированный в стену супермаркета банкомат и "обчистили" его. "Добычей" злоумышленников стало почти два миллиона гривен. Как выяснилось, "подрывники" оставили свою машину вдали от места преступления, а к банкомату приехали на велосипедах.

А перед этим в городе взорвали банкомат, расположенный на первом этаже жилой многоэтажки по Салтовскому шоссе.

Кроме того, ранее в Запорожье неизвестные взорвали банкоматв отделении банка с помощью воздушных шариков.

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