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В Харькове взорвали банкомат с 2 миллионами гривен: фото, видео

10 апреля, 12:03

Тина Наринецкая

Преступники приехали на место на велосипедах

В Харькове двое мужчин взорвали вмонтированный в стену супермаркета банкомат и "обчистили" его. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Инцидент произошел сегодня ночью, 10 апреля. В банкомате было 1 978 400 гривен. Как выяснилось, злоумышленники оставили свою машину вдали от места преступления, а к банкомату приехали на велосипедах. Все это они проделали, чтобы камеры не зафиксировали номера их автомобиля.

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"Однако, благодаря эффективным действиям харьковских полицейских, которые за считанные часы изучили видео с десятков видеокамер, удалось определить и быстро задержать автомобиль с преступниками", – рассказал Геращенко.

На данный момент злоумышленников задержали. Все украденные из банкомата деньги были при них. Их изъяли и вернут банку. Сейчас преступников проверяют на причастность к взрывам других банкоматов: как в Харькове, так и в других городах страны.

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Видео: Антон Геращенко, Facebook

"Ближайшие 8, а может быть 10 лет, правонарушителям придётся провести в колонии строго режима", – подытожил Геращенко.

Напомним, это – не первый инцидент в Харькове. Совсем недавно в городе взорвали банкомат на первом этаже жилой многоэтажки на Салтовском шоссе.

Кроме того, ранее в Запорожье неизвестные взорвали банкоматв отделении банка с помощью воздушных шариков.

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