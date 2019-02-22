В Харькове взорвали и "обчистили" два банкомата
Преступников разыскивают, в городе введет план "Сирена"
В Харькове неизвестные мужчины взорвали и ограбили два банкомата. Правоохранители разыскивают преступников, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Дерзкие ограбления произошли сегодня ночью в Новобоварськом и Шевченковском районах. Первое произошло в 3:14 на проспекте Победы: там неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. Второе ограбление произошло в 3:26 на улице Врубеля: там трое мужчин в масках взорвали банкомат и забрали деньги в мешке.
По данным свидетеля, с места преступлений злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета. Сейчас правоохранители разыскивают преступников – в городе введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на улице Свинаренко обнаружили автомобиль, в котором нашли элементы банковских кассет.
"Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников", – отметили в полиции.
Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская.
Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.
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