В Харькове взорвали и "обчистили" два банкомата

Преступников разыскивают, в городе введет план "Сирена"

Фото: ГУНП в Харькове.

В Харькове взорвали и "обчистили" два банкомата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fae/c45/5c6faec450be3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fae/c45/5c6faec450be3.jpeg 2019-02-22T10:26:00+02:00 Харьков Преступников разыскивают, в городе введет план «Сирена»

В Харькове неизвестные мужчины взорвали и ограбили два банкомата. Правоохранители разыскивают преступников, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Дерзкие ограбления произошли сегодня ночью в Новобоварськом и Шевченковском районах. Первое произошло в 3:14 на проспекте Победы: там неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. Второе ограбление произошло в 3:26 на улице Врубеля: там трое мужчин в масках взорвали банкомат и забрали деньги в мешке.







По данным свидетеля, с места преступлений злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета. Сейчас правоохранители разыскивают преступников – в городе введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на улице Свинаренко обнаружили автомобиль, в котором нашли элементы банковских кассет.

"Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников", – отметили в полиции.

Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская.

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн.

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