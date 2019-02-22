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В Харькове взорвали и "обчистили" два банкомата

Сегодня, 10:26

Преступников разыскивают, в городе введет план "Сирена"

Фото: ГУНП в Харькове
Фото: ГУНП в Харькове.
В Харькове взорвали и "обчистили" два банкомата //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/fae/c45/5c6faec450be3.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/fae/c45/5c6faec450be3.jpeg Харьков Преступников разыскивают, в городе введет план «Сирена»

В Харькове неизвестные мужчины взорвали и ограбили два банкомата. Правоохранители разыскивают преступников, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Дерзкие ограбления произошли сегодня ночью в Новобоварськом и Шевченковском районах. Первое произошло в 3:14 на проспекте Победы: там неизвестные взорвали банкомат и забрали кассеты. Второе ограбление произошло в 3:26 на улице Врубеля: там трое мужчин в масках взорвали банкомат и забрали деньги в мешке.

По данным свидетеля, с места преступлений злоумышленники уехали на автомобиле серого цвета. Сейчас правоохранители разыскивают преступников – в городе введена в действие полицейская операция "Сирена". В 3:50 на улице Свинаренко обнаружили автомобиль, в котором нашли элементы банковских кассет.

"Информация о событиях зарегистрирована в районных отделах полиции. Работники полиции принимают меры по установлению лиц злоумышленников", – отметили в полиции.

Напомним, ранее, в ночь на 1 ноября в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская. 

Также мы сообщали, что в результате взрыва банкомата по улице Академика Вальтера в Харькове было похищено около 200 000 грн

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Тег Харьков, взрыв, ограбление, банкомат, сирена

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