В Харькове ярко отпраздновали День города

Около 700 горожан поочередно поднимали синие и желтые таблички, выстраиваясь в форме флага Украины, сине-желтого сердца и букв U

Праздничный марафон в Харькове, который стартовал 23 августа, в День города, прошел без громких происшествий и с насыщенной программой.

В честь 75-летия освобождения Харькова от нацистских захватчиков во Второй мировой войне прошли концерты в разных уголках города.

Обещанную реконструкцию сада Шевченко завершить к праздникам не удалось, зато ко Дню города открылись 14 станций муниципального велопроката.

А в День флага харьковчане устроили флешмоб: на пл. Конституции около 700 горожан поочередно поднимали синие и желтые таблички, выстраиваясь в форме флага Украины, сине-желтого сердца и букв UA.

В День Независимости в сквере "Стрелка" состоялись концерты на "плавающей сцене", где выступили Dan Balan и Полиграф ШарикOFF.

Как сообщалось, в Одессе бегуны из разных уголков Украины и других стран преодолели 21 км по улицам и паркам.

В прошлое воскресенье около 5000 харьковчан и гостей города приняли участие в 33-м международном марафоне, посвященном Дню Харькова и Дню Независимости Украины. Маршрут забега проходил по улицам Тринклера, Веснина, Сумской, Белгородскому шоссе, Деревянко и Академика Курчатова. Финишировали спортсмены на стадионе "Динамо".