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В Харькове за ночь сгорели четыре автомобиля: эксперты не исключили поджог

20 июня, 18:19

Полицейские начали расследование по статье об умышленном повреждении имущества

Фото: Facebook

За минувшие сутки в Харькове сгорели четыре автомобиля. Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, эксперты не исключили поджога.

Так, одно из происшествий случилось на проспекте Победы, где загорелся автомобиль ВАЗ. По предварительной информации, неизвестные разбили окно и бросили внутрь зажигательную смесь. По факту инцидента было открыто уголовное производство по статье "умышленное повреждение имущества".

Около 03:14 копы получили сообщение о возгорании на улице Гвардейцев Широнинцев. Как выяснилось, вспыхнул автомобиль Mazda, от которого занялся стоявший рядом Mitsubishi.

По данным пресс-службы областного управления ГСЧС, основная версия произошедшего – поджог. Той же ночью на улице Гоголя горел автомобиль Audi. По словам 30-летнего владельца, он приехал в гости к другу, а машину оставил под домом.

Напомним, недавно под Полтавой на автостоянке вспыхнул масштабный пожар – горела техника для ремонта дорог. Шесть ремонтных машин стояли на обустроенной площадке вдоль трассы Киев-Харьков, вблизи села Шмыгли.


Прибывшие на вызов спасатели сразу начали тушить пожар, но огонь успел уничтожить три дорожных катки, два седельных тягача и экскаватор. Также пламя повредило покрытие и пластиковые элементы полуприцепа.

Ранее в Харькове ночью сожгли иномарку. Около трех часов ночи вспыхнула машина, припаркованная во дворе многоэтажки.

Также мы писали, что неизвестные лица бросали зажигательную смесь в автомобили в Коцюбинском под Киевом, в результате чего сгорели семь машин.

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Тег Харьков, пожар, поджог, автомобиль

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