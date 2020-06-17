В Харькове за отсутствие маски в метро пассажирам грозит штраф до 34 тысяч гривен

В Харькове полиция заявила об усилении контроля за соблюдением масочного режима на территории метрополитена.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
"За невыполнение требований полиция имеет право составить протокол по статье о нарушении правил карантина людей. Санкция предусматривает штраф для граждан — от 17 до 34 тысяч гривен, для должностных лиц — от 34 до 170 тысяч гривен", - говорится в сообщении.
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Такие жесткие меры были приняты из-за роста числа заболевших коронавирусом.
По словам представителя полиции в метрополитене Натальи Гречко, ужесточение контроля за выполнением масочного режима прописано в постановлении областной комиссии по чрезвычайным ситуациям.
"Смягчение карантина не предусматривает отмену масочного режима. Полиция обращается к гражданам с просьбой позаботиться о своей безопасности и безопасности окружающих и обязательно пользоваться средствами индивидуальной защиты в Харьковском метрополитене", - подчеркнула Гречко.
Напомним, ранее в Харьковской ОГА предупредили, что после ухудшения эпидемической ситуации в регионе могут ввести усиленные карантинные меры.
Также сообщалось, что в городе Дергачи из-за вспышки коронавируса закрыли детские садики. А в самом Харькове из-за подозрения на коронавирус закрыли детский сад в Киевском районе города.
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