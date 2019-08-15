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В Харькове за сданный пластик и стекло предложили необычную "плату"

Сегодня, 17:18

В обмен на отсортированные отходы горожанам выдают корм для животных

В Харькове предложили "награду" за сданное стекло и пластик

В Харькове предложили "награду" за сданное стекло и пластик / Фото: Сегодня

В Харькове установили контейнеры, которые принимают пластик и стекло, а в обмен выдают порцией еды для животных.

Местная детвора пытается разгадать, как работает новенький автомат в их дворе, который принимает бутылки, и взамен выдает некоторым счастливчикам 100-граммовый пакет с сухим кормом.

"Не повезло. – А если бы повезло, кому отдали бы корм? – Собачкам бездомным, или кошечкам. Кошек много бездомных ходит, везде причем", – объяснили дети.

Именно ради помощи беспризорным животным коммунальщики и установили новые автоматы.

"Предполагается, что люди, в обмен на сданное вторсырье, будут получать корм и кормить вот этих котиков, которые будут жить в этом многоквартирном кошачьем домике", – рассказала Юлия Шаповалова, глава КП "Центр обхождения с животными".

Домик оборудуют в этом дворе через месяц. Для него здесь создали целую тематическую площадку – скульптуры, дорожки в виде лап и муралы.

"Хотелось сделать работу, более такую детскую. И мы подбирали рисунок под раскраску, под мультяшную вещь. Она везде с черным контуром, она везде очень яркая", – говорят создатели необычного объекта.

Собранное автоматами сырье будут отправлять на переработку. Эти установки стали первыми в Украине.

Сейчас в городе установлено два автомата. Один из них принимает пластик, а второй – стекло. Вскоре появится и третий – для бумаги. Если местным жителям понравится инициатива – такие обменники появятся по всему городу.

Также мы сообщали, что в Ровенской области ограничивают использование полиэтиленовых пакетов .

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что в попытке избавиться от "пакетных" гор человечество уже невольно создало Большое тихоокеанское пятно — дрейфующий на севере Тихого океана остров мусора огромных размеров.

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Источник: Сегодня

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