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В Харькове за соблюдением карантина следят 1500 полицейских

30 марта, 05:06

Руслан Ровик

Нарушителям карантина грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен

В Харькове патрулированием мест массового скопления людей для проверки соблюдения условий карантина, объявленного из-за коронавируса, занимаются 1500 полицейских.

Об этом сообщили в областном управлении Национальной полиции.

Задача стражей порядка – проводить разъяснительные беседы с горожанами и напоминать им о том, почему необходимо соблюдать правила карантина.

Стражей порядка можно встретить в Саржином Яру, саду Шевченко, возле городских водохранилищ, а также в других популярных местах для отдыха.

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"Просьба к гражданам меньше времени находиться на улице и выходить из дома только для покупки продуктов питания и лекарств. Напоминаем, что эти меры направлены, в первую очередь, на защиту здоровья и жизни людей", – заявил старший инспектор отдела участковых офицеров Александр Трубач.

Силовики также напомнили, что за невыполнение норм карантина может грозить штраф в размере от 17 до 34 тысяч гривен.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла закон о борьбе с коронавирусом, которым ужесточила наказание для нарушителей карантина. В документе говорится, что, если человек, инфицированный этим опасным вирусом, покинул место обсервации, он заплатит от 17 до 34 тысяч гривен.

Для лиц, которые могут быть инфицированы коронавирусом, предусмотрена административная ответственность за самовольное оставление места обсервации (карантина) и нарушение решений органов местной власти по вопросам борьбы с вирусом. За это предусмотрен штраф от 1000 до 2000 необлагаемых минимумов доходов граждан (17-34 тысячи гривен), а для должностных лиц – от 2000 до 10000 необлагаемых минимумов (34-170 тысяч гривен).

/ Фото: Пресс-служба МВД

Кроме того, за необнародование или нарушения порядка обнародования информации о закупках должностными лицами в соответствии с требованиями закона, направленными на предотвращение коронавируса, будут наказывать штрафом 700 – 1 000 необлагаемых минимумов (11,9-17 тысяч гривен).

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков штрафы патруль карантин полиция коронавирус патрульные

Источник: Сегодня

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