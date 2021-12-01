В Харькове забил двухметровый фонтан: 400 домов остались без воды (видео)

В Харькове на Салтовском шоссе из лопнувшей трубы водопровода бьет двухметровый фонтан воды. По этой причине остановилось движение трамваев, а более 400 домов остались без водоснабжения.
Об этом сообщили в Telegram-канале Харьков Life.
В Харькове бьет двухметровый фонтан
Утром в среду, 1 декабря, из-за двухметрового фонтана из-под земли образовалась пробка на ул. Тракторостроителей. Вода не переставала заливать проезжую часть дороги.
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Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в результате аварии более 400 домов остались без воды. Сейчас коммунальные службы начали подвоз воды жителям в цистернах.
Что стало причиной аварии?
Как оказалось, лопнувшей трубе более 30 лет. Причиной аварии мог стать перепад температуры или долгий срок эксплуатации.
Из-за ЧП остановлена работа насосной станции. В течение всего дня воды не будет в районе:
- просп. Тракторостроителей
- ул. Владислава Зубенко
- ул. Краснодарской
- ул. Солнечной
- Салтовским шоссе
- ул. Гарибальди
- ул. Светлой
- ул. Бучмы
- ул. Гвардейцев Широнинцев
- микрорайона Северного 5