В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео
Экстремала пытался поймать работник станции, но парню удалось скрыться
Видео: instagram.com/kharkov_brazzers/
В Харькове молодой человек решил проехаться "зайцем" на поезде. Видео с необычной выходкой парня на Южном вокзале появилось в социальных сетях.
На записи зафиксировано, как молодой человек запрыгивает на автосцепку отходящего с 1-й платформы поезда Hyundai. К несчастью любителя экстрима, это увидел дежурный, который стоял на перроне. Когда парень спрыгнул с поезда, тот его "схватил за шиворот" и пытался вывести с платформы, чтобы провести воспитательную беседу. Однако парню удалось вырваться и убежать.
Ранее в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства.
Также мы писали, что в Харькове на оживленном проспекте заметили "зацеперов". Двое парней путешествовали, забравшись на лесенку троллейбуса.
Кроме того, мы сообщали, что в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".
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