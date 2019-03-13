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В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео

Сегодня, 17:48

Экстремала пытался поймать работник станции, но парню удалось скрыться

В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео Харьков Экстремала пытался поймать работник станции, но парню удалось скрыться

Видео: instagram.com/kharkov_brazzers/

В Харькове молодой человек решил проехаться "зайцем" на поезде. Видео с необычной выходкой парня на Южном вокзале появилось в социальных сетях. 

На записи зафиксировано, как молодой человек запрыгивает на автосцепку отходящего с 1-й платформы поезда Hyundai. К несчастью любителя экстрима, это увидел дежурный, который стоял на перроне. Когда парень спрыгнул с поезда, тот его "схватил за шиворот" и пытался вывести с платформы, чтобы провести воспитательную беседу. Однако парню удалось вырваться и убежать.

Ранее в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства. 

Также мы писали, что в Харькове на оживленном проспекте заметили "зацеперов". Двое парней путешествовали, забравшись на лесенку троллейбуса.

Кроме того, мы сообщали, что в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".

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Тег подросток, экстремал, зацепер

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