В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео

Экстремала пытался поймать работник станции, но парню удалось скрыться

В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео 2019-03-13T17:48:00+02:00 Харьков Экстремала пытался поймать работник станции, но парню удалось скрыться

Видео: instagram.com/kharkov_brazzers/

В Харькове молодой человек решил проехаться "зайцем" на поезде. Видео с необычной выходкой парня на Южном вокзале появилось в социальных сетях.

На записи зафиксировано, как молодой человек запрыгивает на автосцепку отходящего с 1-й платформы поезда Hyundai. К несчастью любителя экстрима, это увидел дежурный, который стоял на перроне. Когда парень спрыгнул с поезда, тот его "схватил за шиворот" и пытался вывести с платформы, чтобы провести воспитательную беседу. Однако парню удалось вырваться и убежать.

Ранее в Киеве заметили необычного зацепера. Так, вечером пожилой мужчина ехал на троллейбусе №30, держась за лестницу, которая расположена на задней части транспортного средства.

Также мы писали, что в Харькове на оживленном проспекте заметили "зацеперов". Двое парней путешествовали, забравшись на лесенку троллейбуса.

Кроме того, мы сообщали, что в столичном метрополитене погиб очередной зацепер, который решил покататься на крыше вагона метро. Инцидент произошел на открытом участке подземки, на перегоне станций метро "Левобережная" и "Дарница".

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове зацепер пытался прокатиться на поезде Hyundai: видео". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Город X Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.