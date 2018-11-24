В Харькове задержали банду профессиональных угонщиков элитных авто: опубликованы фото

В Харькове сотрудники уголовного розыска задержали группировку угонщиков элитных автомобилей, в которую входили пять человек, в том числе двое уроженцев России.

Как сообщили в пресс-службе областной полиции, члены группы были задержаны вечером 22 ноября. Как выяснилось, злоумышленники использовали целый ряд технических и электронных устройств, а также придерживались строгой конспирации.

"Разработка группы шла на протяжении полугода. Злоумышленники использовали устройства для принудительного открытия замков транспортных средств, алгоритмические "кодграбберы" для разного типа сигнализаций и выносные блоки диагностики электронной системы, что позволяло полностью контролировать и управлять автомобилем", – отметили копы.



























Также сообщается, что в группировку входили злоумышленники в возрасте от 30 до 41 года, и каждому была отведена своя роль: управлял бандой 30-летний мужчина, а двое его подельников были непосредственными исполнителями.

"Фигуранты были знакомы с методами оперативно-розыскной деятельности, придерживались конспирации во время совершения преступлений. Они использовали альтернативные виды телефонной связи, мобильные терминалы с клонированными ІМЕІ, постоянно меняя абонентские номера", – говорится в сообщении.

Кроме того, во время совершения преступлений и сразу после них, а также для наблюдения за потерпевшими преступники вели слежку с использованием автомобилей на "евробляхах" и отечественных машин.

После задержания членов группировки были проведены обыски, в ходе которых стражи порядка обнаружили три угнанных ранее иномарки: Mazda СХ5, Tоyota Camry и Lexus.

Напомним, ранее в Запорожье оперативники полиции разоблачили и задержали группу угонщиков, которых подозревают в целой серии автомобильных краж. Как заявили в ведомстве, группа, состоявшая из троих мужчин, в течение года совершала угоны на протяжении целого года, и выйти на их след стражи порядка смогли лишь недавно.

Также мы писали о том, как сотрудник СТО в Киеве похитил Cadillac клиентки, чтобы покататься по городу. Позже выяснилось, что угон совершил 31-летний уроженец Житомирской области.