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В Харькове задержали преступника, которого почти 10 лет разыскивал Интерпол

10 ноября, 12:56

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Мужчина приговорен к 17 годам тюрьмы

В Харькове правоохранители задержали гражданина Грузии, которого разыскивал Интерпол.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, cогласно информации Международной организации уголовной полиции, 30-летний мужчина находился в международном розыске органами Грузии по подозрению в покушении на убийство двух человек.

Известно, что 2 июля 2012 года мужчина нанес ножевые ранения своей бабушке, после чего выбросил с балкона мужчину. Оба пострадавшие остались живы.

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Приговором суда в городе Кутаиси от 22.12.2014 злоумышленник приговорен к 17 годам лишения свободы.

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В настоящее время иностранца доставили в отдел полиции для проведения экстрадиционной проверки.

Ранее мы сообщали, что на границе с Венгрией задержали мошенника из Азербайджана, которого разыскивал Интерпол. Сейчас иностранца передали представителям Нацполиции для дальнейшего правового решения.

Также напомним, в Польше задержан украинец, разыскиваемый Интерполом за смерть человека. 47-летнего гражданина Украины задержали и решают вопрос с экстрадицией.

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Харьков полиция интерпол розыск
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