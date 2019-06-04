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В Харькове задержали опасную банду "арендаторов жилья": к жертвам применяли насилие

4 июня, 17:28

Сумма похищенных средств составляет более 325 000 гривен

Фото: полиция
Фото: полиция.

В Харькове участники транснациональной преступной группы грабителей предстанут перед судом. Об этом сообщает Национальная полиция Украина в Фейсбук.

"Под видом оказания услуг по аренде жилья участники организованной устойчивой преступной группы открыто завладевали средствами граждан. При этом злоумышленники угрожали потерпевшим и применяли насилие. Сумма похищенных средств составляет более 325 000 гривен", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в декабре 2018 сотрудники управления стратегических расследований полиции Харьковской области разоблачили и задержали участников группы. Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Напомним, во Львовской области задержали опасную банду рэкетиров. Бандиты промышляли "выбиванием" несуществующих долгов с предпринимателей.

Ранее в Хмельницкой области работники полиции и СБУ с помощью бойцов спецподразделения КОРД задержали преступную группировку, члены которой занимались изготовлением и торговлей огнестрельным стрелковым оружием на территории Украины.

Тем временем, в Киеве банда агрессивных подростков избивает прохожих. Дети могут наброситься на свою жертву прямо посреди дня.


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Тег группировка, банда, насилие, злоумышленники, разоблачили

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