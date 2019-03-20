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В Харькове задержали парочку сутенеров

Сегодня, 11:42

Злоумышленники пытались с целью сексуальной эксплуатации вывезти в Италию двух 19-летних украинок

Фото: facebook.com/police.kharkov
Фото: facebook.com/police.kharkov.
В Харькове задержали парочку сутенеров //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/205/937/5c9205937276f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/205/937/5c9205937276f.jpg Харьков Злоумышленники пытались с целью сексуальной эксплуатации вывезти в Италию двух 19-летних украинок

В Харькове задержали криминальный дуэт сутенеров. Злоумышленников, которые вербовали женщин с целью сексуальной эксплуатации за рубежом, разоблачили работники следственного управления и Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми ГУНП в Харьковской области. Правонарушителями оказались проживающий в Италии 23-летний уроженец Черновицкой области и 20-летняя киевлянка.

Оперативные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого в феврале по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленники пытались с целью сексуальной эксплуатации вывезти в Италию двух 19-летних гражданок Украины.

Как было установлено, в марте мужчина и женщина подыскали в Харькове двух девушек. После чего, используя их уязвимое состояние из-за тяжелых личных обстоятельств, достигли договоренности об их перемещении через государственную границу Украины в Итальянскую Республику для оказания сексуальных услуг.

16 марта злоумышленники встретились с девушками в кафе и договорились о месте и времени выезда. На следующий день полицейские задержали мужчину и женщину на автостоянке заведения быстрого питания по улице Пушкинской в ​​Харькове.

Следствие изменило квалификацию уголовного производства по ч. 2 ст. 303 на ч. 2 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 12 лет с конфискацией имущества или без таковой. В настоящее время правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления. Женщине избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, мужчине – содержание под стражей сроком на 60 суток.

Напомним, в Николаеве правоохранители задержали сутенера, который поставлял клиентам-педофилам несовершеннолетних мальчиков.

Также мы писали, что 24-летнюю украинку спасли от сексуального рабства на Кипре. Злоумышленница воспользовалась тем, что ее жертва находилась в сложной жизненной ситуации.

Ранее сообщалось, что в Волынской области задержали торговцев людьми. Все произошло прямо на границе на таможенном пункте "Ягодин". Двое мужчин вывозили из Украины трех девушек для работы в секс-индустрии. Схема, по данным правоохранителей, была такой: сначала женщинам обещали легальную работу за рубежом, но впоследствии загоняли их в долги и заставляли торговать телом. Задержанные – граждане Украины и Армении. Им грозит от пяти до 12 лет заключения.

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Тег Италия, Харьков, проституция, торговля людьми, сутенеры, сутенерство

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