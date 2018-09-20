В Харькове задержали подозреваемого в педофилии

Сегодня, 16:56

29-летнего мужчину подозревают в развращении школьниц

Фото: Facebook
Фото: Facebook

В Харькове полицейские задержали 29-летнего мужчину, которого подозревают в домогательстве к детям. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Как стало известно, с заявлениями в Шевченковский отдел полиции обратились родители двух несовершеннолетних девочек, которые сообщили, что неизвестный пытался развратить их дочерей. Причем в обоих случаях приметы мужчины и способы совершения преступлений совпадали.

Сведения об этом были внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье "развращение несовершеннолетних", которая предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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За несколько дней сотрудники криминальной полиции сумели установили личность подозреваемого, а также его местонахождение, после чего он был задержан и доставлен в отдел полиции для проведения следственных действий. 

Напомним, ранее в Днепре горожане задержали и серьезно избили мужчину, который приставал к пятикласснице. Инцидент произошел вечером 19 сентября, когда женщина вывзвала копов, увидев как 10 человек избивают полураздетого мужчину.

Стоит напомнить, что ранее в парламенте был зарегистрирован законопроект о защите детей от половых преступлений, а также ввести кастрацию для педофилов.

Ранее в полиции назвали число дел, открытых за сексуальное насилие против детей. В Украине расследуют более 4300 уголовных производств по сексуальным преступлениям против детей.
Харьков, педофил, полиция

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Источник:

"Сегодня"

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