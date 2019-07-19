В Харькове задержали продавца оружия, украденного при захвате Славянска

СБУ разоблачила жителя Донбасса, продававшего краденое боевиками оружие











В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили мужчину, которого подозревают в торговле оружием, украденном при захвате боевиками Славянска в 2014 году в райотделе МВД.

Как сообщил на своей странице в Facebook глава регионального пресс-центра СБУ Владислав Абдула, по данным следствия, мужчина наладил сбыт оружия и боеприпасов, которые получал от родственников из числа боевиков "ДНР".

Покупателей мужчина подыскивал среди представителей криминальных кругов. По данным силовиков, ему удалось продать три пистолета Макарова, похищенных в 2014 году во время захвата Краматорского райотдела.

В ходе обысков по месту проживания фигуранта изъяли оружие и боеприпасы, происхождение которых сейчас устанавливают эксперты. Сейчас силовики решают вопрос о задержании жителя Славянска, ему готовятся предъявить подозрения по статье "незаконный сбыт и хранение оружия".

Ранее в СНБО предупредили, что на выборах в парламент-2019 существует угроза внешнего вмешательства с помощью кибератак, однако силовые структуры вместе с Центральной избирательной комиссией обеспечивают бесперебойную работу системы "Выборы" и госреестра избирателей.

Как сообщали новости "Сегодня", в первом туре президентских выборов 31 марта Кибератак на ЦИК не зафиксировали, хотя за несколько месяцев до дня голосования в киберполиции регистрировали массовые атаки на электронную почту чиновников.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове задержали продавца оружия, украденного при захвате Славянска". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"