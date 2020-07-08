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В Харькове задержали вербовщицу секс-работниц (фото)

8 июля, 13:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Харьковчанка подыскивала девушек и отправляла их на Мальту

В Харькове задержали 33-летнюю женщину, которая организовала поиск, подбор и вербовку девушек, которых она отправляла на Мальту для сексуальной эксплуатации.

Как сообщили на официальном сайте областного управления Нацполиции, женщина искала "клиенток" в социальных сетях и предлагала работу за границей с высокой зарплатой.

"Почти у всех жертв злоумышленницы были финансовые проблемы, потому они сразу соглашались на заманчивое предложение", - говорится в сообщении.

Полицейские зафиксировали несколько встреч женщины с потенциальными "жрицами любви", когда обсуждались условия работы и путешествие к пункту назначения.

"Злодейка за свои деньги через неустановленное лица сделала для потерпевших заграничные паспорта и купила билеты на самолет до Мальты с отправлением из Польши, а также на международный автобус", - отметили копы.

Злоумышленницу задержали 8 июля, на автостанции в Харькове, возле автобуса сообщением "Харьков – Киев – Познань" при попытке отправки четырех завербованных женщин в Варшаву.

Было открыто уголовное производство по статье о торговле людьми, санкция которой предполагает до 12 лет лишения свободы с возможной конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве суд признал бармена стриптиз-клуба виновным в вовлечении женщин в занятие проституцией.

В ходе расследования, которое проводилось в гостинице "Салют", агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, которые оказывали танцовщицы.

Кроме того, не так давно в Днепре и Ровно полицейские остановили работу четырех порностудий.

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Источник: Сегодня

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