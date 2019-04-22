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В Харькове задержали водителя-"рекордсмена" по уровню алкоголя в крови

Сегодня, 16:43

После пьяного ДТП в Харькове виновник попытался скрыться

Иллюстрация
Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Харькове полицейские задержали пьяного водителя, который совершил ДТП и попытался сбежать. После проверки выяснилось, что уровень алкоголя в крови нарушителя превысил норму в 11 раз.

Как сообщили в пресс-службе областного управления патрульной полиции, вечером 21 апреля по улице Жилярди произошла авария с участием Audi и ВАЗ-11183 и при оформлении происшествия копы выявили у водителя "немца" признаки алкогольного опьянения.

Мужчина отказывался выполнять распоряжение стражей порядка и пытался покинуть место аварии. Проверка на драгере показала, что в его крови содержится 2,39 промилле алкоголя.

Патрульные оформили на него административные протоколы по статьям "нарушение правил дорожного движения", "управление транспортным средством в состоянии опьянения" и "злостное неподчинение требованиям полицейского".

Ранее сообщалось, что в Киеве в районе станции метро "Лыбедская" произошло ДТП. Там пьяный несовершеннолетний парень на угнанной Lancia протаранил Toyoya Prius полицейских

Также в Харькове полиция задержала пьяного водителя Lexus, который устроил ДТП и сбежал с места аварии. По данным полиции, на перекрестке проспекта Гагарина и улицы Одесской водитель в Daewoo Lanos и продолжил движение, несмотря на "потерянные" номера. Вскоре копы задержали машину подозреваемого на проспекте Героев Сталинграда. В ходе общения с водителем элитного внедорожника патрульные заметили у него признаки опьянения. При этом шофер продолжал выпивать и после задержания.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

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Тег ДТП, Харьков, водитель, пьяный водитель

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