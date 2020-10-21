В Харькове заключенный СИЗО требовал "дань" с другого арестанта

У мужчины были сообщники

В Харькове полицейские разоблачили преступную группировку за вымогательство денег у арестантов СИЗО.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, в поле зрения злоумышленников попадали лица, которые находились под следствием за распространение наркотиков.

Угрозами и избиением они заставляли их платить "дань" в так называемый "общак". Средства перечисляли на карту сожительницы брата организатора группировки.

Сообщается, что в состав группировки входило четыре человека в возрасте от 24-х до 31-го года. Один из участников ранее был неоднократно судим за совершение имущественных преступлений, еще двое сейчас находятся под следствием за убийство, разбой, мошенничество и находятся в Харьковском СИЗО.

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Копы задокументировали факт вымогательства с заключенного 6000 долларов США. Впоследствии сумму "дани" уменьшили до 3000. При этом процесс вымогательства сопровождался угрозами физической расправы.

Опасаясь за жизнь и здоровье потерпевшего, его близкие перечислили на указанный злоумышленниками счет 15 000 гривен.

По месту жительства одного из фигурантов копы изъяли мобильные телефоны и банковские карты, на которые систематически перечислялись средства.

Кроме того, в Харьковском СИЗО провели осмотры камер, в которых содержались организатор и еще один участник группировки. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, которые они спрятали в хлеб.

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Сейчас организатору сообщили о подозрении по статье "вымогательство".

Правовая квалификация действиям еще двух участников будет предоставлена ​​после проведения процессуальных действий.

Ранее мы сообщали, что в Кирилловке разоблачили группу злоумышленников, которые пытались собирать "дань" за право торговать в прибрежной зоне.

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Также напомним, что в Киеве рэкетиры вымогали у бизнесмена 20 тысяч долларов "долга". Финансисту угрожали убийством.

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