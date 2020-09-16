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В Харькове заметили "аномальный" кортеж скорых: связывают с вылетом Кернеса в Германию

16 сентября, 22:01

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По неофициальной информации, мэр Харькова без сознания

В Харькове вечером в среду, 16 сентября, по городу промчался кортеж из скорых и нескольких легковиков, который потом был замечен в международном аэропорту "Харьков" около 20:00. Об этом сообщили ряд харьковских СМИ.

Кернеса якобы везут в аэропорт
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По информации источников в харьковской мэрии Telegram-канала "Харьков Life", самолет с мэром города Геннадием Кернесом якобы уже вылетел в Германию, где его ждут четыре больницы, в зависимости от его состояния.

Также сообщают, что в 19:15 в Харьков из немецкого Нюрнберга прибыл самолет Bombardier Challenger 604 с бортовым номером D-AFAD, который принадлежит компании FAI Aviation Group, которая ранее перевозила в Германию российского оппозиционера Алексея Навального.

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Кернеса якобы транспортируют в Германию
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По неофициальной информации, сейчас Кернес без сознания.

Некоторые СМИ также сообщают что главу Харькова собираются транспортировать в больницу "Шарите", где проходит лечение Навальный.

Напомним, на днях городской голова Харькова Геннадий Кернес попал в больницу. Эта новость вызвала огромный ажиотаж в Сети и вокруг нее.

Также появилась информация о том, что мэр впал в кому. В то же время директор Департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко рассказал сайту "Сегодня", что больничный у мэра был открыт с 10 сентября, но состояние у него не было настолько тяжелым.

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