В Харькове "заминировали" полсотни объектов: бомбы искали в торговых центрах, больницах и аэропорту

Сейчас продолжается осмотр помещений и прилегающей территории

Фото: facebook.com/Департамент-вибухотехнічної-служби-Національної-поліції-України

Правоохранители в Харькове проверяют информацию о заминировании 52 объектов. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"Сообщение о закладке взрывчатки в помещениях 21 жилого дома, 22 торговых центров, 8 медицинских учреждений и аэропорта поступило на электронную почту полиции 12 августа", - отметили в полиции.

Отмечается, что по адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

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Как сообщается, в настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, не так давно в городе Купянск Харьковской области полицейские задержали местного жителя, который сообщил минировании местного ювелирного магазина.

Отметим, что телефонные террористы не первый раз поднимают по тревоге экстренные службы. Не так давно под "горячую руку" минера попали четыре университета в Днепре.

Также мы писали о том, что первый заместитель главы Национальной полиции Вячеслав Аброськин заявил, что за шквалом звонков и электронными писем с ложными сообщениями о минировании различных объектов по всей Украине стоят террористы так называемых "Л/ДНР". Объектами минирования становятся торговые центра, супермаркеты, гостиницы, аэропорты, вокзалы, рестораны, театры, храмы, больницы и школы.

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