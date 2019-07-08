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В Харькове "заминировали" все ТЦ и железнодорожный вокзал

8 июля, 21:13

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления

Фото: facebook.com/gunp.odessa
Фото: facebook.com/gunp.odessa.

Неизвестный заминировал все торговые центры и железнодорожный вокзал в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.

"Сообщение о закладке взрывчатки во всех торговых центрах и на железнодорожном вокзале Харькова поступили в полицию 8 июля", – говорится в сообщении.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан.

В настоящее время проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

Напомним, ранее в Житомире эвакуировали около 200 человек с трех вокзалов из-за угрозы взрыва. Полицейские проверили железнодорожный вокзал, автовокзал и автостанцию.

Также новости "Сегодня" сообщали, что в Черкассах правоохранители задержали мужчину, который также сообщил о ложном минировании железнодорожного вокзала города.

В свою очередь Министерство внутренних дел инициировало ужесточение ответственности за подобные сообщения. Подробнее смотрите в сюжете:


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Тег Харьков, вокзал, заминирование, минирование, тц

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Сегодня

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