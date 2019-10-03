В Харькове запустили сайт, который показывает местонахождение городского транспорта

GPS в трамваях и троллейбусах был установлен ранее, но пользовались им только коммунальщики

Архивное фото / Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

В Харькове запустили сайт, который показывает местоположение наземного электротранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

По данным мэрии, GPS в трамваях и троллейбусах был установлен давно, однако использовали его только коммунальщики в рабочих целях.

В рамках проекта "Зупинка" был создан сайт, на котором, выбрав необходимый маршрут, горожане смогут увидеть, где находится трамвай или троллейбус и когда он прибудет на определенную остановку.

Кроме того, в базе указана информация об интервале и графике работы наземного электротранспорта, а также количестве техники на маршруте.

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По словам проектного менеджера Игоря Дунякова, в будущем на этом сайте будут отображаться аварии, перекрытия и изменения маршрутов. Также разработчики планируют добавить функцию создания маршрута, которая будет показывать горожанам все пересадки, которые им необходимо сделать на пути к пункту своего назначения.

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