В Харькове затопило станцию метрополитена

Устранение проблемы заняло около 20 минут

В Харькове на станции метро "Московский проспект" образовался потоп. Об этом сообщили пользователи соцсетей. На фотографии видно, что вся платформа залита водой.

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, прорыв произошел на входящей трубе. Вода пошла по подземным переходам и попала на платформу. Устранение проблемы заняло около 20 минут, на расписании движения поездов ЧП не сказалось.

"Нам понадобилось определенное время, чтобы устранить воду из вестибюля и с платформы, но станция продолжала работать в штатном порядке", – сообщили в КП.

Напомним, ранее в Киеве ливень затопил проезжую часть и частично тротуары на площади Героев Бреста у станции метро "Святошин". В комментариях к посту пользователи отмечают, что после дождей на данном участке дороги постоянно происходят такие потопы.

Кроме того, мы рассказывали, что в мэрии столицы рассказали и даже показали, как строят метро на Виноградарь. Возле станции "Сырец" в подземную шахту опустили спецоборудование, при помощи которого будут рыть тоннель в сторону будущей станции "Мостицкая", рабочие уже заливают ее фундамент. Также идет процесс укрепления грунта на перегоне между станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

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