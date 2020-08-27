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В Харькове затянется ремонт Московского проспекта: названы сроки

27 августа, 11:20

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Ранее движение по проспекту планировали открыть 31 августа

В Харькове участок Московского проспекта между улицами Харьковских дивизий и Ощепкова не откроют для водителей еще несколько недель. Там до сих пор ведутся ремонтные работы.

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Как рассказали в мэрии города, проспект будет закрыт до 15 сентября.

"Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, запрещено до 20:00 15 сентября", – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее движение транспорта на одной из полос проспекта планировали возобновить 31 августа. Но, как отметили в Департаменте инфраструктуры, сроки реконструкции Московского проспекта продлили, и пока машины по нему ездят только по полосе встречного направления.

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Добавим, что перекрытый проспект – не единственная проблема на дорогах города. Совсем недавно в Харькове посреди дороги на улице Полтавский шлях появился новый "фонтан". По словам очевидцев, вода, вытекающая из-под канализационного люка, источала невероятное зловоние и быстро разливалась по дороге.

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Также ранее "фонтан" в Харькове появился на пешеходном переходе посреди улицы Гвардейцев Широнинцев.

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Харьков дороги мэрия проспект перекрытие
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