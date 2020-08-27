В Харькове затянется ремонт Московского проспекта: названы сроки

В Харькове участок Московского проспекта между улицами Харьковских дивизий и Ощепкова не откроют для водителей еще несколько недель. Там до сих пор ведутся ремонтные работы.
Как рассказали в мэрии города, проспект будет закрыт до 15 сентября.
"Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до ул. Ощепкова при движении в сторону бул. Богдана Хмельницкого, запрещено до 20:00 15 сентября", – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее движение транспорта на одной из полос проспекта планировали возобновить 31 августа. Но, как отметили в Департаменте инфраструктуры, сроки реконструкции Московского проспекта продлили, и пока машины по нему ездят только по полосе встречного направления.
Добавим, что перекрытый проспект – не единственная проблема на дорогах города. Совсем недавно в Харькове посреди дороги на улице Полтавский шлях появился новый "фонтан". По словам очевидцев, вода, вытекающая из-под канализационного люка, источала невероятное зловоние и быстро разливалась по дороге.
Также ранее "фонтан" в Харькове появился на пешеходном переходе посреди улицы Гвардейцев Широнинцев.
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