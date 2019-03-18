В Харькове аптекаря обвиняют в присвоении 620 тысяч гривен

Фармацевту грозит лишение свободы на 12 лет с конфискацией

Иллюстрация. Фото: Сергей Николаев

В Харькове аптекаря обвиняют в присвоении 620 тысяч гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6ba/f78/5c76baf78f5e4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6ba/f78/5c76baf78f5e4.jpg 2019-03-18T15:04:00+02:00 Харьков Фармацевту грозит лишение свободы на 12 лет с конфискацией

В Харькове перед судом предстанет заведующая одной из аптек города, которую подозревают в присвоении крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным следствия, фармацевт в течение года утаивала часть чеков, а полученные от них средства присваивала и, благодаря этой схеме, сумела "заработать" около 620 тысяч гривен.

В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом. Ей инкриминируют обвинения по статье "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением".

Фармацевту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имуществам и трехлетним запретом занимать определенные должности.

Напомним, ранее в Запорожье двоим чиновникам объявили о подозрении в незаконной продаже имущества предприятия, стоимостью в 146 миллионов гривен, которое находилось в залоге государственного банка.

А перед этим сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье группу мошенников, которых подозревают в хищении почти миллиарда гривен за счет залогового имущества одного из госбанков.

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