В Харькове аптекаря обвиняют в присвоении 620 тысяч гривен
Фармацевту грозит лишение свободы на 12 лет с конфискацией
В Харькове перед судом предстанет заведующая одной из аптек города, которую подозревают в присвоении крупной суммы. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По данным следствия, фармацевт в течение года утаивала часть чеков, а полученные от них средства присваивала и, благодаря этой схеме, сумела "заработать" около 620 тысяч гривен.
В настоящее время подозреваемая находится под домашним арестом. Ей инкриминируют обвинения по статье "завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением".
Фармацевту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имуществам и трехлетним запретом занимать определенные должности.
Напомним, ранее в Запорожье двоим чиновникам объявили о подозрении в незаконной продаже имущества предприятия, стоимостью в 146 миллионов гривен, которое находилось в залоге государственного банка.
А перед этим сотрудники СБУ разоблачили в Запорожье группу мошенников, которых подозревают в хищении почти миллиарда гривен за счет залогового имущества одного из госбанков.
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