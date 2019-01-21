В Харькове женщина из-за сосульки попала в больницу
Пострадавшую госпитализировали с переломом и травмой головы
В Харькове на улице Рымарской сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами.
"Потерпевшую доставили в больницу неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом и раной руки, ушибом грудного отдела", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.
Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, идет проверка. Тем временем в мэрии отметили, что в средине января операторы службы "15-62" приняли больше заявок, нежели за весь прошлый год.
За сутки поступает до 800 жалоб, над устранением которых работают 160 альпинистов и 14 автовышек. Коммунальщики просят харьковчан обходить опасные места у фасадов и подъездов домов. По словам директора департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова, резкие перепады температуры способствуют активному сходу снега.
"Снег подтаивает, потом замерзает и превращается в лед. И количество такого льда — сотни тонн по городу", – отметил Нехорошков.
Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.
Напомним, ранее мы писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.
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