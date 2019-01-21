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В Харькове женщина из-за сосульки попала в больницу

Сегодня, 11:54

Пострадавшую госпитализировали с переломом и травмой головы

В Харькове из-за сосульки женщина попала в больницу
В Харькове из-за сосульки женщина попала в больницу.
В Харькове женщина из-за сосульки попала в больницу //smm5.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/05a/961/5c405a96198fe.jpg //smm1.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/05a/961/5c405a96198fe.jpg Харьков Пострадавшую госпитализировали с переломом и травмой головы

В Харькове на улице Рымарской сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами.

"Потерпевшую доставили в больницу неотложной помощи с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом и раной руки, ушибом грудного отдела", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Информацию о происшествии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений, идет проверка. Тем временем в мэрии отметили, что в средине января операторы службы "15-62" приняли больше заявок, нежели за весь прошлый год.

За сутки поступает до 800 жалоб, над устранением которых работают 160 альпинистов и 14 автовышек. Коммунальщики просят харьковчан обходить опасные места у фасадов и подъездов домов. По словам директора департамента жилищного хозяйства Романа Нехорошкова, резкие перепады температуры способствуют активному сходу снега.

"Снег подтаивает, потом замерзает и превращается в лед. И количество такого льда — сотни тонн по городу", – отметил Нехорошков.

Ранее мы писали о том, что в Днепре люди опасаются за свою безопасность из-за огромных сосулек на крышах домов. Недавно кусок льда разбил окно в квартире одной их трехэтажек города. Грохот напугал прохожих и жильцов дома.

Напомним, ранее мы писали о проблеме с образованием огромных сосулек в Харькове, где на крышах висят тонны льда. Коммунальщики не следят за частными домами, ОСМД или кооперативами – для борьбы с сосульками людям приходится самим нанимать альпинистов.

Харьков, сосульки, сосулька

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове женщина из-за сосульки попала в больницу". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Оксана Козлова

Источник:

Сегодня

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