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В Харькове женщина-кондуктор сделала массаж водителю троллейбуса

28 ноября, 19:47

Женщина пыталась помочь водителю, который весь день провел за рулем

Иллюстрация

Иллюстрация / Фото: пресс-служба мэрии Харькова

В Харькове сняли на видео трогательный момент – на остановке женщина-кондуктор делала массаж обессиленному водителю троллейбуса.

Горожане предположили, что мужчина, который целый день был за рулем, страдал от боли в спине. Пользователи социальных сетей похвалили женщину, предположив, что в коллективе есть настоящее взаимное понимание.

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Недавно мы писали о том, как в Харькове девушке-кондуктору троллейбуса сделали предложение руки и сердца прямо на рабочем месте – в салоне. По словам очевидцев, жених – ее напарник по смене, водитель. Некоторые пассажиры сразу же поздравили пару.

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Также мы сообщали, как в России задержали жителя города Чита, который "заминировал" троллейбус, чтобы не выходить на работу. Как оказалось, он работал кондуктором, и ему было попросту лень идти на работу.

Прибывшие на место происшествия полиция установила, что мужчина заранее изготовил муляж взрывчатки и подложил его в троллейбус. В итоге мошенника задержали и открыли уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма". Материалы дела передали в суд.

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Харьков троллейбус массаж кондуктор шофер

Источник: Сегодня

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