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В Харькове женщина отказалась от двоих детей

14 августа, 21:12

Руслан Ровик Руслан Ровик

Без матери остались двухлетний мальчик и трехлетняя девочка

В полицию Харькова сообщили о женщине, которая отказалась от двоих детей – двухлетнего мальчика и трехлетней девочки.

Об этом со ссылкой на областное управление Нацполиции сообщает Newsroom.

Как выяснилось, женщина ромской национальности решила отказаться от малышей, и к ней домой выехала группа противодействия домашнему насилию. Была вызвана бригада скорой помощи, а копы составили акт об изъятии детей.

"Мальчика и девочку медики госпитализировали в Областную клиническую больницу. Сейчас их здоровью ничего не угрожает", — сообщили стражи порядка.

Отметим, что накануне стало известно, что в Одессе полиция начала розыски женщины, которая бросила своего ребенка знакомой и уехала в неизвестном направлении.

Видео: Нацполиция

Напомним, ранее прохожие нашли в коляске на улице Василевской двух девочек. Одной из них оказалось всего восемь месяцев, второй – два года.

Позже в столичной полиции рассказали подробности задержания женщины, которая бросила среди ночи своих маленьких дочек на улице.

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