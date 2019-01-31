В Харькове женщина снимала и продавала порно

50-летняя харьковчанка занималась развратом на арендованной квартире

Фото: AFP

В Харькове женщина снимала и продавала порно //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/2dd/3ad/5c52dd3ad4d0a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/2dd/3ad/5c52dd3ad4d0a.jpg 2019-01-31T13:35:00+02:00 Харьков 50-летняя харьковчанка занималась развратом на арендованной квартире

В Харькове 50-летняя женщина занималась сексом за деньги, снимала это на телефон, а потом продавала видео в интернете.

Как выяснили следователи, она ​​занималась развратом в арендованной квартире. Клиентов харьковчанка находила на сайтах знакомств, там же и продавала видео.

"Изъяты наручники, фаллоимитаторы, денежные средства в сумме 22 тысячи гривен. В настоящее время в Киевский районный суд направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде домашнего ареста", – рассказала "Сегодня" старший следователь следственного управления Нацполиции в Харьковской области Светлана Котик.

Напомним, не так давно в Запорожье полицейские задержали молодого парня, который подозревается в продаже порнографической видеопродукции через интернет.

Кроме того, ранее в Житомирской области правоохранители задержали мужчину, который снимал порно со своей восьмимесячной дочерью и продавал его в интернете.

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