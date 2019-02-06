В Харькове женщина выпала с балкона, когда сбивала сосульки

Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Фото: ПроБердянск

В Харькове женщина выпала с балкона, когда сбивала сосульки //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/cf9/7d6/5c4cf97d6b541.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/cf9/7d6/5c4cf97d6b541.jpg 2019-02-06T00:45:00+02:00 Харьков Женщина доставлена в больницу в тяжелом состоянии

Полиция устанавливает обстоятельства травмирования женщины, которая была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи в тяжелом состоянии.

"По предварительной информации, жительница одного из домов на проспекте Московском выпала с балкона во время сбивания сосулек. Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (покушение на убийство) УК Украины с пометкой "несчастный случай", – сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

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У женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушибы различных частей тела, открытый перелом предплечья и другие травмы. Она в тяжелом неконтактном состоянии. В настоящее время правоохранители принимают меры, чтобы установить личность потерпевшей и обстоятельства случившегося.

Ранее в Харькове с крыши сняли сосульку весом в 100 кг.

Напомним, ранее в Харькове сосулька упала на голову 56-летней женщины, которая была госпитализирована с серьезными травмами. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, перелом и ранение руки, а также ушиб грудного отдела.

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