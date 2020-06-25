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В Харькове жестоко избили члена партии Шария: фото

25 июня, 13:38

Руслан Ровик Руслан Ровик

Полиция открыла уголовное производство по факту нападения

В Харькове жестоко избили одного из активистов "Партии Шария". Мужчину госпитализировали, а полиция открыла уголовное производство по факту нападения.

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Как сообщил сам Анатолий Шарий на своем Telegram-канале, нападавшие били жертву битами по голове, и пострадавший сейчас находится в реанимации.

"Выжил чудом. В реанимации борются за жизнь", – написал он, добавив, что жертвой нападения стал активист, который ранее принимал участие в партийной акции на улицах Киева.

По словам Шария, пострадавший – Никита Роженко – за два часа до нападения обратился в полицию с заявлением об угрозах со стороны представителей "Национального корпуса".

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Никита Роженко. Фото: Telegram/Харьков 1654

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Представители самого "Нацкорпуса" отрицают свою причастность к случившемуся – лидер харьковской организации Павел Немичев заявил, что пострадавшего он не знает и впервые увидел его фотографию в социальных сетях.

"Пока у меня есть две версии: либо это злые патриоты с востока Украины, где и так непростая ситуация с пророссийскими элементами, либо это сам Шарий заказал "титушек", - рассказал Немичев.

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В свою очередь в областном управлении Нацполиции сообщили, что ночью двое неизвестных напали на молодого человека. Пострадавший получил телесные повреждения и находится в больнице.

Следователи Киевского райотдела открыли уголовное производство по статье "хулиганство в составе группы лиц, и сейчас выясняют причастных к нападению.

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Фото с места нападения: Управление Нацполиции в Харьковской области

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Напомним, что ранее на столичной Троещине группа подростков убила прохожего, которого пыталась ограбить.

Новости "Сегодня" также писали, что полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве в Славутиче.

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Харьков избиение шарий нападение

Источник: Сегодня

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