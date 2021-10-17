В Харькове жестоко избили девушку: обидчики до сих пор на свободе (видео)

Адвокат потерпевшей настаивает – дело затягивают специально

Нападавшие до сих пор официально не установлены. Коллаж "Сегодня".

В Харькове трое мужчин напали на 18-летнюю девушку. Свидетель опознал обидчиков. Но прошло три месяца, а по делу не фигурирует ни один из них. Кто затягивает расследование, выяснял сайт "Сегодня".

Что произошло:

Девушка Дарья нормально говорить смогла только через месяц, есть не через трубочку – через три. А вставить шесть выбитых зубов сможет только через год – когда полностью заживет разбита челюсть.

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"Была выбита челюстная кость с осколками и мне пришлось доставать осколки, которые были в кости. И ставит там имплантат", – рассказывает девушка.

Это был один из первых летних вечеров. Дарья рассказывает – приехала к подруге в гости, но не смогла найти дома. Помочь и даже провести вызвался молодой парень. И когда завернули за угол – напал с кулаками. Когда Дарья пришла в себя, нападавших было уже трое. А она лежала на земле без рюкзака и без футболки. Откуда взялись силы убежать – понятия не имеет, и вырваться удалось. У дома коммунальщики ремонтировали трубы и оставили довольно глубокую траншею. Сюда упала Дарья. Впоследствии ее заметили жители дома и вызвали полицию и скорую.



Нападавшие до сих пор официально не установлены. Хотя адвокат потерпевшей настаивает – дело затягивают. Есть свидетель, который узнал обидчиков. Известны их имена и фамилии. И ни один из мужчин до сих пор не фигурирует в деле.

"Это главная претензия – почему эти лица на свободе на сегодняшний день. Эти лица обладают документами и сведениями в отношении потерпевшей", – сказал адвокат потерпевшей Игорь Нагорный.

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По версии следователей, доказательств, что вещи у Дарьи украли – нет, а следовательно, это не разбойное нападение, а только избиение. И вместо 10-ти лет тюрьмы, злоумышленники могут получить максимум – три года. В полиции все обвинения в затягивании дела отбрасывают.

"Никто ничего не затягивает. Это не в наших интересах. Дело в том, что сначала потерпевшая находилась в больнице, дело находилось в секторе дознания. Потом когда было выяснено, что именно за телесные повреждения ей было получено, дело передавали в следственный отдел. Это также время. Затем дело переквалифицировалось. Это также время", – сказала пресс-секретарь Национальной полиции Харьковской области Эвелина Черепахина.





Но пока обидчики Дарьи на свободе, девушка не хочет называть своей фамилии и показывать лицо без маски. Потому что боится новой расправы.

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