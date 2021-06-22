В Харькове жительница многоэтажки нашла змею в квартире – фото

В Харькове местная жительница нашла змею в своей квартире. Ее ловили полицейские.
Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Когда патрульные прибыли на место, увидели под кроватью пресмыкающееся.
фото: Артем Карапетов
Это был радужный удав. Его поймали и отвезли к ветеринару – удав был абсолютно здоровым.
Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Змею временно поместили в контактный зоопарк, сейчас ее откармливают.
Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
Тем временем активисты ищут владельца необычного домашнего любимца. Есть подозрения, что змея переползла из какой-то из соседних квартир, так что в доме расклеили объявления.
фото: Артем Карапетов
Если хозяина не найдут, зоопарк готов оставить удава у себя.
Напомним, в Харькове жители улицы Конторской, которая проходит вдоль речки Лопань, жалуются на соседство со змеями. Не раз замечали их во дворах, подъездах и даже в квартирах.
Также мы рассказывали, как себя вести, чтобы змея не напала.