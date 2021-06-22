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В Харькове жительница многоэтажки нашла змею в квартире – фото

22 июня 2021 16:15

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

Пока копы и активисты ищут владельца, экзотическая змея находится в контактном зоопарке

В Харькове местная жительница нашла змею в своей квартире. Ее ловили полицейские.

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Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Когда патрульные прибыли на место, увидели под кроватью пресмыкающееся.

фото: Артем Карапетов

фото: Артем Карапетов

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Это был радужный удав. Его поймали и отвезли к ветеринару – удав был абсолютно здоровым.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

Змею временно поместили в контактный зоопарк, сейчас ее откармливают.

Фото: Анна Бровко, "Сегодня"
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Фото: Анна Бровко, "Сегодня"

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Тем временем активисты ищут владельца необычного домашнего любимца. Есть подозрения, что змея переползла из какой-то из соседних квартир, так что в доме расклеили объявления.

фото: Артем Карапетов

фото: Артем Карапетов

Если хозяина не найдут, зоопарк готов оставить удава у себя.

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Напомним, в Харькове жители улицы Конторской, которая проходит вдоль речки Лопань, жалуются на соседство со змеями. Не раз замечали их во дворах, подъездах и даже в квартирах.

Также мы рассказывали, как себя вести, чтобы змея не напала.

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