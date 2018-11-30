В Харькове зоозащитники спасли лебедя, вмерзшего в лед

Молодая птица вмерзла в лед и не смогла полететь на юг вместе с сородичами

Харьковские волонтеры спасли молодого лебедя, который вмерз в лед и не смог полететь на юг вместе с сородичами. По словам зоозащитников, птица была ранена и без помощи людей она бы погибла уже через несколько дней.

Лебедя достали из замерзшего озера в Богодухове и отвезли к ветеринарам экопарка. Ему обработали раны, и он уже начинает понемногу ходить.

Зимовать птица будет в теплом вольере, с трехразовым питанием. Подобных "пациентов" в экопарке уже четыре десятка.

"Его привезли в очень плачевном состоянии. У него была разбита голова, он хромал на левую лапу. Прошел курс лечения, профилактики. Также лебедь находится на очень обширном питании. Восстановим его, реабилитируем, и как придет весна – отпустим на озеро. Улетит – улетит, не улетит – будет жить с нами", – рассказал смотритель Сергей Калушин.

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