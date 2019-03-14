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В харьковских яслях массово отравились дети: администрация проводит проверку

Сегодня, 17:16

По словам врача, малыши подхватили ротавирусную инфекцию

Фото: Pixabay
В харьковских яслях массово отравились дети: администрация проводит проверку //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a72/31e/5c8a7231e50c8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a72/31e/5c8a7231e50c8.jpg Харьков По словам врача, малыши подхватили ротавирусную инфекцию

Родители детей в одном из харьковских детсадов жалуются на массовое отравление в ясельной группе. Администрация детсада утверждает, что малыши подхватили ротавирус, – об этом сообщает 057.ua.

Вечером 13 марта у малышей от 1,5 до 3 лет массово начали проявляться признаки отравления. Минимум у восьмерых детей из ясельной группы детсада №374 появились рвота, диарея и высокая температура, говорят родители.

"Вечером мне позвонила няня, сказала, что ребенка вырвало. Вид у сына был вялый, чуть ли не терял сознание. Вызвали "скорую", позже врачи подтвердили диагноз – кишечная инфекция", - рассказывает одна из матерей Мария.

По ее словам, сейчас ребенок находится дома и принимает таблетки. Родители других детей обращались к педиатру и в Госпродпотребслужбу в Харьковской области.

В областном управлении ответили, что в Главное управление Госпродпотребслужбы по поводу отравления детей заявлений не поступало.

В администрации яслей-сада №374 ответили, что вызывали врача, по словам которого, малыши подхватили ротавирусную инфекцию.

"В группу всего ходит 11 детей. Родители троих написали, что дети заболели, еще двое увидели в соцсети сообщения и побоялись приходить, остальные не пришли по другим причинам. Мы приглашали врача, проводим проверку. На отравление другие родители не жаловались", – рассказала заведующая детсадом Валентина Сивтунова.  

Санврачи говорят, что ротавирус – это та же кишечная инфекция, причиной возникновения которой может быть элементарное нарушение правил гигиены.

"Начинается заболевание с боли в горле, которую часто принимают за начало ОРВИ или гриппа. Потом появляются признаки кишечной инфекции: температура, диарея, рвота. Могут быть еще частые выделения и метеоризм. В таком случае важно сделать эпидемиологический анализ, а также проанализировать, с кем контактировал ребенок. Нужно провести лабораторную диагностику, можно пройти тест на ротавирус", – пояснила врач-эпидемиолог Харьковского лабцентра Людмила Попова.

По словам специалиста, родителям нужно обязательно обратиться к врачу – педиатру или инфекционисту. Инкубационный период инфекции может длиться от 12 до 24 часов, а также от 3 до 7 дней.

Чтобы избежать заболевания, нужно соблюдать правила личной гигиены, хранения продуктов, для детей овощи и фрукты мыть кипятком, пить только бутилированную или кипяченую воду, не употреблять сомнительные продукты, говорит Попова.

Ранее сообщалось, что в одной из школ Днепра массово заболели дети – на занятия не вышло более полутысячи учеников.

Напомним, с 25 февраля по 03 марта 2019 года в Украине от гриппа умерло четыре человека. С начала эпидемического сезона грипп унес жизни 45 украинцев, в том числе семи детей в возрасте до 17 лет. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

Ранее мы писали о том, что в Украине не хватает экспресс-тестов на грипп. Найти их в аптеках почти невозможно. Врачи говорят, без таких тестов трудно определить – у больного обычная простуда или опасный грипп.

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Тег дети, отравление, детский сад, заболевание, детсад

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