В харьковском экопарке появилось стадо бизонов: опубликовано видео

Двое самцов и три самки североамериканских бизонов привыкают к украинским степям и морковке

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Бизоны в степях Слобожанщины – не сказка. В харьковский экопарк переехали сразу пятеро североамериканских гигантов. Как они обживаются на новом месте, выясняли новости "Сегодня".

Двое самцов и три самки осваивают свой вольер: быков привезли по программе обмена с биосферным заповедником Аскания Нова. Там находится единственное в Европе большое стадо этих животных.

"С ними все хорошо. Они находились на карантине: ветеринары их наблюдали постоянно за ними. Они абсолютно хорошо адаптировались. Очень полюбили морковку", – рассказала Валерия Иващенко, заместитель директора по зооветеринарным вопросам экопарка.

Также она добавила, что новичкам понравилась не только морковь – с большим удовольствием бизоны хрустят и капустой. За сутки впятером съедают три мешка овощей и более ста килограммов сена. Первым всегда лакомится старший.

"Он доминирует. Если он кушает, то все остальные идут в сторону. Он поел, ушел – они подходят. Бывают проявления характера. Он как дунет, знаете, ну слышно – мужик, настоящий такой мужик", – объяснил зоолог Владимир Переходович.

По его словам, в экопарке бороться за территорию бизонам не придется – для них оборудуют четыре больших площадки, в которых условия будут приближены к естественным. Работники парка надеются, новоселам это понравится. Поэтому уже весной ожидают пополнения.

Напомним, ранее в США бизон напал на девятилетнюю девочку, которая подошла к животному, пытаясь разглядеть его получше. Огромный бык подбежал к ребенку и подбросил ее вверх, а после этого попытался атаковать других посетителей группы, которых было около полусотни.

Работники национального парка эвакуировали туристов, а девочку госпитализировали. Ее жизни ничего не угрожает: малышка отделалась незначительными ушибами и легким испугом.

Стоит напомнить также о том, как американская телеведущая не смогла сдержать смеха, когда ей пришлось рассказывать про День бизоньего горба: женщина попыталась с серьезным лицом прочитать текст про бизонов, но ей это не удалось.

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