В харьковском метро у пассажира обнаружили героин

На станции метро в Харькове полицейские обнаружили у пассажира героин.

Как рассказали в пресс-службе ГУНП, во время несения службы на станции метро "Южный вокзал" сотрудники отдела полиции в метрополитене вместе с инспектором-кинологом остановили мужчину, на которого среагировал служебная собака.

При личном досмотре у 56-летнего гражданина полицейские изъяли 25 свертков с порошкообразным веществом светло-коричневого цвета.

Также при осмотре его личных вещей полицейские обнаружили полиэтиленовый пакет с таким же наркотиком, а также две пластиковые бутылки с веществом растительного происхождения весом около 150 граммов.

Вещественные доказательства изъяли и направили на экспертизу. Было установлено, что в свертках находился героин весом около 12 граммов.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по статье "незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что из Ирана в Украину везли дыни с героином.

Также напомним, в Одессе перекрыли канал поставки героина из России.

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