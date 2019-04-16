В харьковском метро пассажир упал под движущийся поезд

Мужчина получил травмы головы

Фото: Twitter / h_kharkov.

В метро Харькова пассажир упал с платформы под поезд, который двигался. Происшествие произошло сегодня около 11.30 на станции "Научная", сообщили в пресс-службе КП "Харьковский метрополитен".

Работники станции сняли напряжение с контактного рельса и вытащили мужчину на платформу.

Движение поездов восстановили примерно за пять минут.

По данным отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, мужчине 48 лет. С травмами головы был доставлен в больницу скорой помощи. В каком он состоянии, пока не уточняется.

"Предварительно, мужчина намеревался покончить жизнь самоубийством", – отметили в полиции.

Сведения о событии внесли в Журнал единого учета заявлений и сообщений отдела полиции в метрополитене.

Напомним, в метро Киева на платформе умер мужчина. По словам очевидцев, ему стало плохо в вагоне поезда, который двигался со станции метро "Дворец Украина", он вышел на "Олимпийской", схватился за колону и, простояв около минуты, упал на платформу.

Тем временем, неизвестный с молотком захватил заложницу в московской подземке.

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