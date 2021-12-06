В харьковском метро подростки пили водку (видео)

В Харькове подростки пили водку прямо в харьковском метро и снимали это все на видео.
Видео появилось в Telegram-канале местного блогера Евгения Зуба.
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Трое подростков пили водку в метро. Происходящее они сняли и выложили в свой Instagram. Видео начало распространяться по сети.
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В киевском метро подростки курили в вагоне
В киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.
Молодые люди сняли на видео, как курят в пустом вагоне подземки. Там они танцевали с сигаретами, валялись на полу, орали, и сбивали пепел в открытую форточку. Видео выложили в социальных сетях.
"Герои" метро
В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.
Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.
Ранее мы писали:
- В Киеве парни прокатились на крыше поезда. Поезд двигался по открытой красной линии метрополитена.
- Столичные полицейские задержали двух куривших в киевском метро.