В харьковском метро подростки пили водку (видео)

Происходящее подростки снимали для своих социальных сетей

Алкоголь пили несколько подростков / Коллаж "Сегодня"

В Харькове подростки пили водку прямо в харьковском метро и снимали это все на видео.

Видео появилось в Telegram-канале местного блогера Евгения Зуба.

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Трое подростков пили водку в метро. Происходящее они сняли и выложили в свой Instagram. Видео начало распространяться по сети.

В киевском метро подростки курили в вагоне

В киевском метро подростки курили в вагоне метро и снимали все это на видео. Оно попало в интернет.

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Молодые люди сняли на видео, как курят в пустом вагоне подземки. Там они танцевали с сигаретами, валялись на полу, орали, и сбивали пепел в открытую форточку. Видео выложили в социальных сетях.

"Герои" метро

В киевском метро уже были похожие ситуации. Например, большинство жителей столицы не могли попасть из-за локдауна в метро, но заметили курящими прямо в вагоне двух молодых людей. Причем они впоследствии даже не извинились, а девушка разместила видео, в котором посмеялась над ситуацией, порадовавшись, что она ее прославила.

Через несколько дней решил закурить в метро и парень. Причем у него даже нашлась группа поддержки, несколько пассажиров, ехавших рядом согласились ему подкурить.

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