В харьковском метро поймали полсотни пассажиров без масок

В Харькове на четырех станциях метрополитена прошли проверки на соблюдение карантинных требований.
Как рассказали в Госпродпотребслужбе, рейды провели совместно с полицией в августе. Речь идет о станциях "Университет", "Госпром", "Площадь Конституции" и "Исторический музей".
В ходе проверки на пассажиров без масок оформили 46 протоколов о нарушении санитарных норм. С ними провели разъяснительную работу.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области за сутки выявили более 240 заболевших с коронавирусом. В регионе зафиксировали еще одну смерть от COVID-19.
Также напомним, в Харькове планируют усилить проверки соблюдения противоэпидемиологических правил в общественном транспорте. Местных жителей просят соблюдать правила.
Новости "Сегодня" писали, в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны. В медучреждениях проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.
Кроме того, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание.
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