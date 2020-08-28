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В харьковском метро поймали полсотни пассажиров без масок

28 августа, 14:41

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

На них оформили протоколы

В Харькове на четырех станциях метрополитена прошли проверки на соблюдение карантинных требований.

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Как рассказали в Госпродпотребслужбе, рейды провели совместно с полицией в августе. Речь идет о станциях "Университет", "Госпром", "Площадь Конституции" и "Исторический музей".

В ходе проверки на пассажиров без масок оформили 46 протоколов о нарушении санитарных норм. С ними провели разъяснительную работу.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области за сутки выявили более 240 заболевших с коронавирусом. В регионе зафиксировали еще одну смерть от COVID-19.

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Также напомним, в Харькове планируют усилить проверки соблюдения противоэпидемиологических правил в общественном транспорте. Местных жителей просят соблюдать правила.

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Новости "Сегодня" писали, в Харькове готовятся к открытию больниц второй волны. В медучреждениях проводится работа по увеличению кислородных точек доступа.

Кроме того, в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Мужчине не понравилось, что ему сделали замечание.

Видео: facebook.com/kharkivbrutal

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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