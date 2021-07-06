В Харьковском мультикомплексе впервые родился зебреныш (фото, видео)

Здоровье малыша хорошее, вместе с мамой он на днях уже начал выходить на прогулку, рассказывают сотрудники "Фельдман Экопарк"

В Фельдман экопарк впервые родился зебреныш. Фото: Анна Бровко, коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области в "Фельдман Экопарк" у зебр Марти и Мартина впервые родился малыш.

Об этом говорится на странице мульткомплекса.

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"Детеныш зебры появился на свет в начале июня. Это девочка, родители – наши старожилы Марти и Мартин. Имя малышке пока не выбрали, по традиции предоставляем возможность посетителям – свой вариант имени они могут предложить в соцсетях", – сообщили сотрудники.

По словам заведующего сектора "Копытные" "Фельдман Экопарк" Сергея Попова, сородичи не обижают Марти с дочкой, за этим строго следит папа – Мартин

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