Українська
$ 27,29
32,37
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харьковском мультикомплексе впервые родился зебреныш (фото, видео)

6 июля 2021 12:28

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Здоровье малыша хорошее, вместе с мамой он на днях уже начал выходить на прогулку, рассказывают сотрудники "Фельдман Экопарк"

В Фельдман экопарк впервые родился зебреныш. Фото: Анна Бровко, коллаж: "Сегодня"

В Фельдман экопарк впервые родился зебреныш. Фото: Анна Бровко, коллаж: "Сегодня"

В Харьковской области в "Фельдман Экопарк" у зебр Марти и Мартина впервые родился малыш.

Об этом говорится на странице мульткомплекса.

Реклама

"Детеныш зебры появился на свет в начале июня. Это девочка, родители – наши старожилы Марти и Мартин. Имя малышке пока не выбрали, по традиции предоставляем возможность посетителям – свой вариант имени они могут предложить в соцсетях", – сообщили сотрудники.

Не пропусти!
Италия – Испания: где и когда смотреть первый полуфинал Евро-2020
Сборная Италии накануне полуфинала

По словам заведующего сектора "Копытные" "Фельдман Экопарк" Сергея Попова, сородичи не обижают Марти с дочкой, за этим строго следит папа – Мартин

Ранее мы писали, что в Киевском зоопарке с приходом лета начался настоящий беби-бум. Сотрудники только и успевают принимать роды у животных.

Реклама

Напомним, что в Киевском зоопарке появилась необычная фотозона в виде пропасти в джунглях. Для усиления эффекта возле рисунка разметили скульптуру гигантского слона из покрышек.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра Харькова
Кернесу исполнилось бы 62. Вспоминаем яркие цитаты мэра ХарьковаХарьков
В Харькове начали снимать борды с Добкиным – что происходит (фото)
В Харькове начали снимать борды с Добкиным – что происходит (фото)Харьков
Сын нардепа-миллионера Фельдмана попал в ДТП, пострадал ребенок (фото, видео)
Сын нардепа-миллионера Фельдмана попал в ДТП, пострадал ребенок (фото, видео)Харьков
Испортили пиджак Brioni за 60 тысяч: в Харькове депутата облили мочой (видео)
Испортили пиджак Brioni за 60 тысяч: в Харькове депутата облили мочой (видео)Харьков
В Харькове средь бела дня подстрелили мужчину. Подробности (обновлено)
В Харькове средь бела дня подстрелили мужчину. Подробности (обновлено)Харьков
Соратника Ильи Кивы задержали – подозревают в покушении на убийство
Соратника Ильи Кивы задержали – подозревают в покушении на убийствоУкраина

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять