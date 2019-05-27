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В харьковском парке произошли две массовых драки: опубликованы видео

27 мая, 10:07

По словам очевидцев, драки произошли после того, как разбили нос девушке

В Харькове на территории парка Горького произошли массовая драка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

"По словам подписчиков, индус (или араб, они не уверены) ударил девушку, что привело к массовой драке", - написал свидетель происшествия.

По предварительной информации, драка произошла из-за того, что неизвестные разбили нос девушке, известной в Instagram как @puma.gabella (недавно она "прославилась" тем, что громила ситилайты, снимала это и выкладывала видео в социальных сетях).

После этого столкновения в парке произошли как минимум две массовые стычки: одна – на центральной аллее, вторая – возле колеса обозрения. В итоге усмирять дебоширов пришлось полицейским.

Напомним,недавно около 100 ромов устроили драку  в районе Берегово Закарпатской области.

Ранее во Львове атаковали лагерь ромов, в результате чего погиб один парень и пострадали четыре человека. Как рассказал председатель Национальной полиции Сергей Князев, всех нападавших и их организатора задержали. По данному факту уже открыто уголовное производство.

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Тег Харьков, драка, парк, массовая драка

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