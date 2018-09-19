Поножовщина в харьковском вузе: убит мужчина

В Харьковском национальном университете имени Каразина зарезали мужчину. Тело убитого с ножевыми ранениями обнаружили на лестнице 9-го этажа здания вуза. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел поздно вечером 18 сентября. Как выяснилось, мужчина, который работает в вузе телефонистом, в тот день отмечал в здании университета день рождения и пригласил троих знакомых. Во время распития алкоголя между именинником и одним из его знакомых возникла ссора, в результате которой мужчина нанес погибшему несколько ударов кухонным ножом в шею. Пострадавший пытался убежать от нападающего и выбежал из кабинета, но лестнице потерял сознание. Медики, прибывшие на место, констатировали смерть мужчины.

"По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет", – отметили в полиции.

Телефониста вуза уже задержали правоохранители, решается вопрос об уведомлении ему о подозрении в совершении уголовного преступления.

Напомним, ранее в Харькове полицейские задержали мужчину, который подозревается в подготовке убийства 44-летней женщины.

Кроме того, в Московском районе Харькова в пруду обнаружили тело молодой женщины. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст.115 Уголовного кодекса Украины.